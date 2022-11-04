Омбудсмен встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
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В рамках встречи состоялось обсуждение развития двустороннего сотрудничества в направлении защиты и продвижения прав человека.
Было позитивно оценено сотрудничество, касательно проводимой совместно Аппаратом Омбудсмена с представительством ООН в нашей стране кампанией безвозмездной юридической помощи, было решено продолжить ее и в будущем. Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации совместных просветительских мероприятий, охватывающих различные слои населения.
Наряду с этим, также была затронута тема проведения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана аналогичных мероприятий по правам беженцев и вынужденных переселенцев.