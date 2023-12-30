Омбудсмен встретилась с освобожденными из армянского плена военнослужащими

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с недавно освобожденными военнослужащими Азербайджанской армии Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым, которые в апреле 2023 года на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики вдоль границы с Арменией были задержаны и арестованы со стороны Армении.
Об этом Report сообщили в аппарате Омбудсмена.
В ходе встречи омбудсмен поздравила Г.Ахундова и А.Бабирова с освобождением из армянского плена благодаря усилиям и настойчивости президента страны Ильхама Алиева.
Омбудсмен поинтересовалась состоянием здоровья наших военнослужащих, а также их проблемами. Они сообщили о фактах бесчеловечного обращения, которым они подверглись во время содержания в Армении
Омбудсмен отметила, что будут предприняты необходимые шаги для обеспечения прав освобожденных военнослужащих.