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Омбудсмен встретилась с освобожденными из армянского плена военнослужащими

Омбудсмен встретилась с освобожденными из армянского плена военнослужащими Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с недавно освобожденными военнослужащими Азербайджанской армии Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым, которые в апреле 2023 года на территории Шахбузского
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 20:26
Омбудсмен встретилась с освобожденными из армянского плена военнослужащими

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с недавно освобожденными военнослужащими Азербайджанской армии Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым, которые в апреле 2023 года на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики вдоль границы с Арменией были задержаны и арестованы со стороны Армении.

Об этом Report сообщили в аппарате Омбудсмена.

В ходе встречи омбудсмен поздравила Г.Ахундова и А.Бабирова с освобождением из армянского плена благодаря усилиям и настойчивости президента страны Ильхама Алиева.

Омбудсмен поинтересовалась состоянием здоровья наших военнослужащих, а также их проблемами. Они сообщили о фактах бесчеловечного обращения, которым они подверглись во время содержания в Армении

Омбудсмен отметила, что будут предприняты необходимые шаги для обеспечения прав освобожденных военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman erməni əsirliyindən azad edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüb

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