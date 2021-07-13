Омбудсмен встретилась с литовским журналистом Ричардсом Лапаитисом

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева встретилась литовским журналистом Ричардсом Лапаитисом и съемочной группой.

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева встретилась литовским журналистом Ричардсом Лапаитисом и съемочной группой.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, на встрече был обсужден документальный фильм "Бесконечный коридор", подготовленный в рамках агитационной кампании "Справедливость к Ходжалы!" и повествующий о Первой войне в Карабахе, свидетелем и участником которой был сам журналист, также о кровавом акте геноцида.

Военный журналист Ричардс Лапаитис сказал, что во время съемок фильма встречался с выжившими при массовой резне в Ходжалы, слушал душещипательные истории потерявших близких лиц, а также посредством фильма рассказывал мировой общественности о зверствах армян.

На встрече также обменялись мнениями о съемках нового фильма о 44-дневной Отечественной войне. Гостя подробно проинформировали о деятельности омбудсмена во время и после войны, оценочных миссиях, обсудили перспективы сотрудничества.

В гость поблагодарил Сабину Алиеву за сердечный прием.