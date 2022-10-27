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Омбудсмен: Руководство Армении до сих пор не привлечено к ответственности за военные преступления

Омбудсмен: Руководство Армении до сих пор не привлечено к ответственности за военные преступления Военно-политическое руководство Армении, совершившее многочисленные военные преступления, до сих пор не привлечено к международно-правовой ответственности
Внутренняя политика
27 октября 2022 г. 13:19
Омбудсмен: Руководство Армении до сих пор не привлечено к ответственности за военные преступления

Военно-политическое руководство Армении, совершившее многочисленные военные преступления, до сих пор не привлечено к международно-правовой ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном аппаратом омбудсмена Азербайджана.

"Сегодня исполнилось 2 года с того дня, когда вооруженные силы Армении грубо нарушили режим гуманитарного прекращения огня во время Отечественной войны и, применив запрещенное оружие, подвергли обстрелу Бардинский район Азербайджана, где компактно проживает мирное население.

27-28 октября 2020 года в результате ракетного обстрела Бардинского района, который находится на значительном удалении от района ведения боевых действий, погибли 29 человек, 112 человек получили ранения, а объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам в районе был нанесен значительный ущерб.

Мы провели работу по установлению фактов многочисленных жертв, ранений среди гражданского населения и разрушений объектов инфраструктуры, был подготовлен и передан в международные организации соответствующий доклад. Однако, к сожалению, военно-политическое руководство Армении, совершившее многочисленные военные преступления с грубым нарушением требований международного гуманитарного права, до сих пор не привлечено к международно-правовой ответственности", - говорится в заявлении омбудсмена.

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Версия на английском языке ФотоOmbudsperson: Military and political leadership of Armenia yet to be brought to justice for war crimes
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman: "Müharibə cinayətlərinə görə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi hələ də məsuliyyətə cəlb edilməyib"

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