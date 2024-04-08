Омбудсмен: Виновные в Агдабанской трагедии должны предстать перед судом

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева поделилась публикацией в связи с 32-й годовщиной Агдабанской трагедии.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева поделилась публикацией в связи с 32-й годовщиной Агдабанской трагедии.

Как сообщает Report, омбудсмен отметила, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года 779 мирных жителей села Агдабан Кяльбаджарского района подверглись различным пыткам, дети, женщины и пожилые люди были сожжены заживо, жители села были убиты с особой жестокостью.

"Также были разрушены исторические, культурные и религиозные памятники, уничтожено культурное наследие Азербайджана. Агдабанская резня, являющаяся грубым нарушением норм международного права и международного гуманитарного права, должна получить правовую оценку на международном уровне, виновные в этом кровавом преступлении должны предстать перед судом", - добавила Сабина Алиева.