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Омбудсмен: Ведется работа по защите прав пострадавших от войны

Омбудсмен: Ведется работа по защите прав пострадавших от войны Защищать права человека нужно каждый день, а не раз в году.
Внутренняя политика
10 декабря 2021 г. 10:55
Омбудсмен: Ведется работа по защите прав пострадавших от войны
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Защищать права человека нужно каждый день, а не раз в году.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 10 декабря - Международному дню прав человека.

По ее словам, в период оккупации около миллиона наших граждан стали вынужденными переселенцами. Тем самым были нарушены их права. Ведется работа по защите прав людей, ставших жертвами войны".

С.Алиева отметила, что многие наши соотечественники погибли в результате разрыва мин, многие получили тяжелые ранения.

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Версия на английском языке Ombudsman: Work underway to protect rights of war victims
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Müharibədən zərərçəkənlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün işlər görülür"

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