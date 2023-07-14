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Омбудсмен: Ведется работа по изучению ситуации в сфере бизнеса и прав человека

Омбудсмен: Ведется работа по изучению ситуации в сфере бизнеса и прав человека Проводится работа по изучению сложившейся ситуации в сфере бизнеса и прав человека и разработке необходимых рекомендаций.
Внутренняя политика
14 июля 2023 г. 11:32
Омбудсмен: Ведется работа по изучению ситуации в сфере бизнеса и прав человека

Проводится работа по изучению сложившейся ситуации в сфере бизнеса и прав человека и разработке необходимых рекомендаций.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (Омбудсмена) Сабина Алиева на встрече с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида".

По ее словам, в последнее время особую актуальность приняли “Руководящие принципы в области бизнеса и прав человека” ООН: "Этот документ предусматривает обязательства как государств, так и компаний по соблюдению прав человека, а также важные положения о доступе к средствам правовой защиты в случае нарушений. В документе в качестве основных средств правовой защиты определены суды и учреждения омбудсмена. Однако принципы также предусматривают создание соответствующего механизма досудебного разрешения споров самими компаниями".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Biznes və insan hüquqları sahəsində vəziyyətin araşdırılması üzrə iş aparılır"

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