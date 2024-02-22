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Омбудсмен: В Ходжалы были грубо нарушены фундаментальные права человека

Омбудсмен: В Ходжалы были грубо нарушены фундаментальные права человека В ходе кровавых событий в Ходжалы были грубо нарушены фундаментальные права человека, включая право на жизнь.
Внутренняя политика
22 февраля 2024 г. 13:09
Омбудсмен: В Ходжалы были грубо нарушены фундаментальные права человека

В ходе кровавых событий в Ходжалы были грубо нарушены фундаментальные права человека, включая право на жизнь.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой по случаю 32-й годовщины Ходжалинской трагедии.

В заявлении говорится, что проходит 32 года со дня Ходжалинского геноцида - одного из самых чудовищных преступлений против человечества в истории, которое свидетельствует о проводимой Арменией политике ненависти и геноцида против азербайджанцев на этнической почве.

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был оккупирован вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, местные жители были безжалостно убиты, а город стерт с лица земли.

В ходе этого геноцида были грубо нарушены фундаментальные права человека, нормы и принципы международного гуманитарного права. Армяне убили 613 мирных жителей, в числе которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них", - говорится в заявлении.

В нем также звучит призыв к международным организациям и мировому сообществу дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

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Версия на английском языке Commissioner for Human Rights issues statement on 32nd anniversary of Khojaly Genocide
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Xocalıda insanların yaşamaq hüququ kobud şəkildə pozulub

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