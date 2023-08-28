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Омбудсмен: Трагедия в Баллыгая - грубое нарушение Арменией требований международных документов в сфере прав человека

Омбудсмен: Трагедия в Баллыгая - грубое нарушение Арменией требований международных документов в сфере прав человека Резня в Баллыгая это грубое нарушение Арменией требований существующих международных документов в области прав человека.
Внутренняя политика
28 августа 2023 г. 14:12
Омбудсмен: Трагедия в Баллыгая - грубое нарушение Арменией требований международных документов в сфере прав человека

Трагедия в Баллыгая - это грубое нарушение Арменией требований существующих международных документов в области прав человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в соцсети "Х".

В публикации напоминается, что 28 августа 1992 года вооруженные силы Армении совершили массовое убийство мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района:

"Во время этой трагедии, которая является одним из актов геноцида, совершенного Арменией в отношении азербайджанцев, вопреки всем международным правовым нормам и общечеловеческим ценностям были безжалостно убиты 24 азербайджанца, в том числе шесть несовершеннолетних. В результате этого преступного акта, являющегося одним из ярких примеров политики геноцида Армении против нашей страны, грубо нарушены требования существующих международных документов в области прав человека".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ballıqaya faciəsi ilə Ermənistan insan hüquqları sahəsində beynəlxalq sənədlərin tələblərini kobud şəkildə pozub

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