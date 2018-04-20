Омбудсмен: Создаются препятствия при выдаче направлений детям с ограниченными возможностями здоровья

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Во время изучения ситуации, касающейся детей с ограниченными возможностями, проведения анализов и разбирательств касательно решению имеющихся у них проблем, стало известно, что в большинстве случаев в соответствующих детских лечебно-профилактических учреждениях создаются искусственные препоны для выдачи направлений в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) для того, чтобы определить, насколько у таких детей ограничены возможности здоровья".

Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

В документе также отмечается, что несмотря на выдачу лечебно-профилактическими учреждениями направлений детям с серьезными проблемами здоровья, не достигшим 18 лет, со срока лечения которых с момента обращения в учреждение не прошло 6 месяцев, в большинстве случаев МСЭК отказывают в рассмотрении направлений:

"Это обосновывается тем, что период болезни меньше 6 месяцев и "Правилами выдачи направлений в МСЭК" Кабинета министров от 30 марта 2016 года. Однако необходимо решение этого вопроса, вызывающего большое недовольство родителей".