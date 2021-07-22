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Омбудсмен: Случаи ранних браков остаются проблемой

Омбудсмен: Случаи ранних браков остаются проблемой Случаи ранних браков остаются проблемой, и это вызывает особую обеспокоенность. Такая ситуация оказывает физическое, психическое, психологическое и эмоциональное воздействие, лишая девушек возможности получить образование, а также ограничивая их индивидуа
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 13:47
Омбудсмен: Случаи ранних браков остаются проблемой
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Случаи ранних браков остаются проблемой, и это вызывает особую обеспокоенность. Такая ситуация оказывает физическое, психическое, психологическое и эмоциональное воздействие, лишая девушек возможности получить образование, а также ограничивая их индивидуальное развитие и будущие возможности. Такие браки, приводящие к ранней беременности и родам, в большинстве случаев представляют опасность для здоровья матери и ребенка.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

По ее словам, Институт омбудсмена внес предложения касательно исполнения судебных решений, связанных с взысканием алиментов: "Мы также выступили с предложением об установлении отдельной ответственности за умышленное неисполнение законных требований исполнительного органа в связи с исполнением судебных решений по взысканию алиментов. Мы предложили внести дополнения и поправки в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об исполнении" в связи с привлечением в обязательном порядке к трудовой деятельности лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств по выплате алиментов, и создать для этого механизмы взаимодействия исполнительных органов и органов занятости".

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Версия на английском языке Ombudsman: Child marriages still remain a problem
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Erkən evlilik halları problem olaraq qalmaqdadır"

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