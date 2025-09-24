Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Омбудсмен считает неконституционным новые тарифы на услуги такси в аэропорту Баку

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 13:28
    Омбудсмен считает неконституционным новые тарифы на услуги такси в аэропорту Баку

    Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана провели мониторинг ситуации, возникшей в результате применения специальной тарифной политики в сфере оказания услуг такси в Международном аэропорту имени Гейдар Алиев, с точки зрения обеспечения права на равенство.

    Как сообщает Report, об этом распространил информацию Аппарат омбудсмена.

    Согласно информации, в результате мониторинга установлено, что новые правила приводят к искусственному завышению цен, ограничению возможностей выбора для пассажиров, отсутствию равных возможностей для лиц, оказывающих лицензированные услуги такси, экономическим потерям для водителей и возникновению социального недовольства.

    Отмечено, что применяемая новая тарифная политика не соответствует статье 25 (Право на равенство) и статье 59 (Право на свободное предпринимательство) Конституции Азербайджана, а также положениям Кодекса о конкуренции.

    Омбудсмен направит обращение в профильные государственные органы на основе данных мониторинга с целью обеспечения конституционных прав граждан, формирования тарифов на основе прозрачного и справедливого механизма, создания равных возможностей для всех лицензированных служб такси и защиты конкурентной среды.

    омбудсмен такси тарифы конституция
    Ombudsman: Bakı aeroportunda taksi xidməti ilə bağlı yeni tarif siyasəti Konstitusiyaya uyğun deyil

