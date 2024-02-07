Омбудсмен Сабина Алиева проголосовала на внеочередных президентских выборах

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на внеочередных президентских выборах
Как сообщает Report, она воспользовалась избирательным правом на участке №13 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.
После голосования омбудсмен сообщила журналистам, что наблюдение за ходом выборов ведется по всей стране, в том числе на новых избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.
"Учитывая положительный опыт прошлых лет, 60 сотрудников Аппарата Омбудсмена и региональных центров, в том числе 12 сотрудников Аппарата Омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, проводят независимое и самостоятельное наблюдение на избирательных участках, в том числе в воинских частях, пенитенциарных и других закрытых учреждениях", заявила омбудсмен.