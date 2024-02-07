Омбудсмен Сабина Алиева проголосовала на внеочередных президентских выборах

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на внеочередных президентских выборах

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на внеочередных президентских выборах

Как сообщает Report, она воспользовалась избирательным правом на участке №13 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

После голосования омбудсмен сообщила журналистам, что наблюдение за ходом выборов ведется по всей стране, в том числе на новых избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.

"Учитывая положительный опыт прошлых лет, 60 сотрудников Аппарата Омбудсмена и региональных центров, в том числе 12 сотрудников Аппарата Омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, проводят независимое и самостоятельное наблюдение на избирательных участках, в том числе в воинских частях, пенитенциарных и других закрытых учреждениях", заявила омбудсмен.