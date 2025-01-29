Сабина Алиева проголосовала на муниципальных выборах

Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в муниципальных выборах.

Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в муниципальных выборах.

Как сообщает Report, Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на участке №13 23-го Насиминско-Сабаильского избирательного округа. После реализации своего избирательного права она также провела мониторинг хода голосования.

Напомним, что голосование продлится до 19:00.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), право голоса на выборах имеют 5 961 987 избирателей.