О нас

Сабина Алиева проголосовала на муниципальных выборах

Сабина Алиева проголосовала на муниципальных выборах Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 09:05
Сабина Алиева проголосовала на муниципальных выборах

Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в муниципальных выборах.

Как сообщает Report, Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на участке №13 23-го Насиминско-Сабаильского избирательного округа. После реализации своего избирательного права она также провела мониторинг хода голосования.

Напомним, что голосование продлится до 19:00.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), право голоса на выборах имеют 5 961 987 избирателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOmbudsman Sabina Aliyeva votes in municipal elections
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman bələdiyyə seçkilərində səs verib

Экслюзивные новости

МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi