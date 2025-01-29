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Омбудсмен Сабина Алиева осуществляет мониторинг муниципальных выборов

Омбудсмен Сабина Алиева осуществляет мониторинг муниципальных выборов В 13-м избирательном участке 23-го Насими-Себайльского округа началось голосование на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 08:51
Омбудсмен Сабина Алиева осуществляет мониторинг муниципальных выборов

В 13-м избирательном участке 23-го Насими-Себайльского округа началось голосование на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, участок открылся для избирателей в 08:00 утра.

В процессе голосования в качестве наблюдателя принимает участие омбудсмен Сабина Алиева.

Муниципальные выборы проходят на 5 846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов. В них участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), право голоса на муниципальных выборах имеют 5 961 987 избирателей.

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Версия на английском языке Ombudsman Sabina Aliyeva monitors municipal elections
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Əməkdaşlarımız hərbi hissələrdə, penitensiar xidmət məkanlarında müşahidəçi qismində iştirak edəcək

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