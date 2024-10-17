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Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин

Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин С начала военной агрессии Армении против Азербайджана более 3400 граждан пострадали от мин, 358 из них - дети.
Внутренняя политика
17 октября 2024 г. 13:26
Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин

С начала военной агрессии Армении против Азербайджана более 3400 граждан пострадали от мин, 358 из них - дети.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в обращении в связи с объявлением "Месяца прав ребенка".

Она подчеркнула, что экологические преступления, совершенные Арменией на азербайджанских территориях, которые долгое время находились под оккупацией, а также установленные там мины создают серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения, включая детей, а также препятствуют их безопасному возвращению.

"Считаю, что международные организации, работающие в сфере прав человека, должны предпринять решительные шаги в этом направлении, минному террору Армении должен быть положен конец", - сказала омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 358 uşaq minalardan əziyyət çəkib

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