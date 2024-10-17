Омбудсмен: С начала военной агрессии Армении против Азербайджана 358 детей пострадали от мин

С начала военной агрессии Армении против Азербайджана более 3400 граждан пострадали от мин, 358 из них - дети.

С начала военной агрессии Армении против Азербайджана более 3400 граждан пострадали от мин, 358 из них - дети.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в обращении в связи с объявлением "Месяца прав ребенка".

Она подчеркнула, что экологические преступления, совершенные Арменией на азербайджанских территориях, которые долгое время находились под оккупацией, а также установленные там мины создают серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения, включая детей, а также препятствуют их безопасному возвращению.

"Считаю, что международные организации, работающие в сфере прав человека, должны предпринять решительные шаги в этом направлении, минному террору Армении должен быть положен конец", - сказала омбудсмен.