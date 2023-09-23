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Омбудсмен рассказала об обеспечении прав армянских жителей Карабаха

Омбудсмен рассказала об обеспечении прав армянских жителей Карабаха Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева выразила удовлетворение в связи с проведением встречи в городе Евлахе представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с ответственным за контакты с
Внутренняя политика
23 сентября 2023 г. 11:31
Омбудсмен рассказала об обеспечении прав армянских жителей Карабаха

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева выразила удовлетворение в связи с проведением встречи в городе Евлахе представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с ответственным за контакты с ними Рамином Мамедовым.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена.

В нем отмечается, что Азербайджан как мультикультурное и толерантное государство не только гарантирует защиту закрепленных в международных документах и национальном законодательстве прав и свобод каждого своего гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, но и уделяет особое внимание развитию этих прав и свобод.

"Как Уполномоченный по правам человека Азербайджана, я считаю, что подобные контакты в конечном итоге внесут важный вклад в поддержание мира и развития в нашем регионе, в более эффективную защиту прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, и высоко оцениваю проведение таких встреч с точки зрения создания благодатных условий для совместного сосуществования", - подчеркнула С. Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Qarabağın erməniəsilli sakinlərinin hüquqlarının təmin olunmasından danışıb

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