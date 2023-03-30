Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"31 марта вошло в нашу историю как День геноцида азербайджанцев, одного из проявлений армянского вандализма, совершенного против человечества. Во время этих кровавых событий в 1918 году десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты исключительно из-за своей этнической принадлежности, в результате геноцида и агрессивной политики армянских националистов. Армяно-большевистские формирования сжигали людей заживо в их домах, пытали и убивали с особой жестокостью.

Геноцид азербайджанцев с особым варварством и беспощадностью был осуществлен в городе Баку, городах и уездах Бакинской губернии, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других наших регионах, были массово убиты мирные жители, сожжены села, уничтожены памятники культуры, кладбища, пушечным огнем разрушены мечети. В ходе этого геноцида, предумышленно и самыми жестокими методами учиненного армянскими националистами, были разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карской области, убиты в общей сложности десятки тысяч мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. В Ереване и его окрестностях, на древней азербайджанской земле, было разрушено 199 сел, убито 132 тысячи азербайджанцев.

После установления советской власти в Армении и Азербайджане, при поддержке большевистского режима Армении была передана часть азербайджанских земель, в том числе Западный Зангезур, нагорная часть Газахского уезда и некоторые села Нахчывана, в результате чего ее территория многократно расширилась и увеличилась с 9 до 29 тысяч квадратных километров.

Геноцид, совершенный армянами, основан на многовековой ненависти к азербайджанцам, политике дискриминации и совершенно необоснованных территориальных претензиях.

Будучи привержен своим национально-духовным ценностям, историческим корням, родным землям, наш народ, несмотря на то, что подвергся геноциду, сохранил свою национальную память, идентичность и восстановил независимость.

После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева удалось донести до международного сообщества масштабы политики геноцида и этнических чисток, которым подвергался наш народ на протяжении всей истории, а также провести расследование совершенных преступлений и дать политико-правовую оценку произошедшим событиям.

Массовое захоронение, случайно обнаруженное в 2007 году при строительных работах в городе Губа, является наглядным свидетельством преступлений геноцида, совершенных армянами в 1918 году. В целях доведения до мировой общественности исторических фактов преступлений геноцида и бесчеловечных действий армянских националистов в отношении мирного населения, а также увековечения памяти жертв геноцида, соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в городе Губа был создан Мемориальный комплекс геноцида.

Территориальные притязания Армении, агрессорская политика, а также военные преступления, совершенные против нашего народа, обострились и в конце ХХ века, в результате чего 20 процентов земель, признанных на международном уровне суверенной территорией Азербайджана, почти 30 лет оставались под оккупацией Армении. В 2020 году после освобождения этих территорий от оккупации была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Армения неоднократно совершала преступления геноцида против мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, были уничтожены, разграблены и осквернены наши исторические и религиозные памятники.

С чувством сожаления следует отметить, что, несмотря на наличие достаточных доказательств совершения армянами актов геноцида против азербайджанцев, в международном масштабе все еще не дана адекватная реакция на эти преступления против мира и человечности.

Призываю мировую общественность и авторитетные международные организации дать политико-правовую оценку этнической чистке и совершенным армянами на протяжении всей истории преступлениям геноцида против азербайджанцев, признать геноцид и поддержать обеспечение справедливости".

Заявление направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Ассоциацию азиатских омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств – членов этой организации, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, в посольства Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных государств в нашей республике, диаспорские организации Азербайджана, также в различные религиозные общины и конфессии.