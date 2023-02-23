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Омбудсмен распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии

Омбудсмен распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии.
Внутренняя политика
23 февраля 2023 г. 11:02
Омбудсмен распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Ходжалинский геноцид, оставивший свой след в истории как одна из величайших трагедий прошлого века, является одной из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, регулярно проводимой армянскими националистами против азербайджанцев.

В настоящее время азербайджанское государство продолжает предпринимать все необходимые шаги в направлении доведения до мировой общественности информации о проводимой Арменией политике террора, в частности, установке мин на освобожденных от оккупации землях, и, как следствие, гибели и тяжелых ранениях гражданских лиц.

Для восстановления справедливости и предотвращения повторения подобных актов геноцида, направленных против человечества, государствами мира, международными организациями должна быть дана международная политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду и другим военным преступлениям, совершенным Арменией, виновные в совершенном геноциде должны предстать перед Международным судом, следует принять решительные меры в этом направлении".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ombudsman releases statement on 31st anniversary of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Xocalı faciəsinin 31-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

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