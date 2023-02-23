Омбудсмен распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Ходжалинский геноцид, оставивший свой след в истории как одна из величайших трагедий прошлого века, является одной из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, регулярно проводимой армянскими националистами против азербайджанцев.

В настоящее время азербайджанское государство продолжает предпринимать все необходимые шаги в направлении доведения до мировой общественности информации о проводимой Арменией политике террора, в частности, установке мин на освобожденных от оккупации землях, и, как следствие, гибели и тяжелых ранениях гражданских лиц.

Для восстановления справедливости и предотвращения повторения подобных актов геноцида, направленных против человечества, государствами мира, международными организациями должна быть дана международная политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду и другим военным преступлениям, совершенным Арменией, виновные в совершенном геноциде должны предстать перед Международным судом, следует принять решительные меры в этом направлении".