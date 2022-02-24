Омбудсмен распространила заявление по случаю 30-й годовщины геноцида в Ходжалы

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана выступила с заявлением по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана выступила с заявлением по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"В этом году исполняется 30-я годовщина Ходжалинского геноцида - одной из самых страшных трагедий ХХ века.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими вооруженными формированиями при участии расквартированного в Ханкенди личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии был совершен чудовищный по своей жестокости Ходжалинский геноцид. Это ужасное преступление против человечности было организовано тогдашним политическим руководством Армении.

При штурме осажденного города Ходжалы была применена тяжелая артиллерия, армяне убивали мирных азербайджанцев с особой жестокостью. Людей, пытавшихся спастись от смерти, подстерегали на дорогах, в лесах, устраивали засады. Это вопиющее преступление является грубым нарушением норм и принципов международного права и основных прав человека.

В результате Ходжалинского геноцида было убито 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1 275 человек были взяты в заложники. До сих пор неизвестна судьба 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей. Во время Ходжалинского геноцида с особой жестокостью было убито 56 человек, людям снимали скальпы, отрубали различные части тела, выкалывали глаза, штыками вспарывали животы беременных женщин. В результате 8 семей были истреблены полностью, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей.

Массовая и целенаправленная резня гражданского населения в Ходжалы именно из-за их этнической принадлежности должна быть классифицирована как преступление геноцида в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 96 (I) от 11 декабря 1946 года и Конвенцией "О предупреждении и наказании преступлений геноцида", принятой резолюцией № 260 (III) от 9 декабря 1948 года.



В результате политики этнической чистки и геноцида, проводимой Арменией в отношении азербайджанцев, были грубо нарушены ряд международных документов, в том числе Женевская конвенция 1949 года, Конвенция "О предупреждении и наказании преступлений геноцида", Конвенция "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", Конвенция "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", Конвенция "О правах ребенка", Европейская конвенция "О защите прав человека и основных свобод", требования Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Особую роль в донесении до мирового сообщества правды о Ходжалинском геноциде играет инициированная Фондом Гейдара Алиева международная кампания "Справедливость к Ходжалы!".

В настоящее время 17 законодательных органов и 24 штата США приняли резолюции и решения, осуждающие Ходжалинскую резню. Организация исламского сотрудничества признала Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом.

Хотя со дня геноцида прошло 30 лет, к сожалению, международное сообщество приняло двойные стандарты, акту геноцида не дана необходимая политическая и правовая оценка, а виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Заявление было направлено Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, руководителям ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международные и Европейские институты омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть Омбудсманов по правам ребенка, Международное бюро мира, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджанской Республики за рубежом и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям.