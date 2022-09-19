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Омбудсмен: Охрана посольства Азербайджана не была обеспечена в соответствии с требованиями межправа

Омбудсмен: Охрана посольства Азербайджана не была обеспечена в соответствии с требованиями межправа Охрана здания посольства Азербайджана во Франции не была обеспечена в соответствии с требованиями международного права, что это означает невыполнение взятых на себя обязательств.
Внутренняя политика
19 сентября 2022 г. 11:31
Омбудсмен: Охрана посольства Азербайджана не была обеспечена в соответствии с требованиями межправа

Охрана здания посольства Азербайджана во Франции не была обеспечена в соответствии с требованиями международного права, что это означает невыполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой относительно нападений на дипломатические представительства Азербайджана.

"Армения, на протяжении многих лет проводившая, наряду с необоснованными территориальными претензиями к Азербайджану, политику ненависти на этнической почве и вытекающих из этого политику геноцида и террора, по-прежнему продолжает совершать провокации, направленные на грубое нарушение прав человека", - отмечается в заявлении.

"Это еще раз подтверждается тем, что на днях проживающие в Ливане экстремистские элементы армянского происхождения, собравшись перед посольством Азербайджана в городе Бейруте для проведения “акции”, предприняли попытку нападения на здание посольства и покушения на жизнь азербайджанских дипломатов. Подобное происходило также возле нашего диппредставительства в США и Франции. В частности, во Франции под видом проведения “мирной демонстрации” была предпринята попытка проникновения в здание нашего посольства, совершены акты вандализма. К сожалению, охрана здания посольства и дипломатов не была обеспечена в соответствии с требованиями международного права. А это означает невыполнение государствами взятых на себя обязательств в соответствии с международным правом", - подчеркивается в заявлении Омбудсмена.

"Указанные нападения на дипломатические представительства Азербайджанской Республики являются грубым нарушением международного права, в частности принятой ООН Венской конвенции 1961 года “О дипломатических сношениях”, Конвенции 1973 года "О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman azərbaycanlı diplomatların fəaliyyət göstərdiyi dövlətlərə müraciət edib

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