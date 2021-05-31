Омбудсмен распространила видеообращение в связи с Международным днем защиты детей

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила видеообращение в связи с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила видеообращение в связи с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Как сообщает Report, омбудсмен Сабина Алиева от всей души поздравила всех детей с 1 июня - Международным днем защиты детей, пожелала им добиться больших успехов и стать достойными гражданами своей страны. Она отметила, что дети - наше будущее и для их счастья взрослые должны окружить их вниманием и заботой.

Было подчеркнуто, что обеспечение прав детей, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка и других важных документах, гарантирование им достойного уровня жизни в безопасной, равноправной, толерантной и здоровой среде является одной из важнейших задач, стоящих перед всеми государствами. Роль национальных правозащитных учреждений очень важна при выполнении этих обязательств. Несмотря на предпринимаемые усилия по обеспечению всестороннего развития и защиты интересов детей, к сожалению, в реалиях современного мира они сталкиваются с различными угрозами, в том числе такими как войны, бедность, серьезные заболевания, безразличие со стороны взрослых, насилие, вредная информация и др.

Омбудсмен с глубоким сожалением отметила, что в период Второй Карабахской войны в 2020 году в результате интенсивного артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов в городах Нафталан, Агджабеди, Гянджа и Барда и районах Азербайджана в общей сложности погибли более 10 детей, 50 получили ранения, 4 ребенка лишились обоих, многие потеряли одного из родителей. Подобные насильственные действия продолжались в течение почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана.

Доведено до внимания, что эти чудовищные нападения вооруженных сил Армении привели к гибели талантливых детей, сорвали их мечты о будущем в области образования, спорта, искусства и других областях. Одним из них был юный футболист Шахрияр Гурбанов.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что гибель гражданина Российской Федерации Артура Маякова в результате ракетного обстрела города Гянджа еще раз показала, что преступления, совершенные Арменией, приводят к тому, что дети становятся жертвами независимо от языка, религии, национального, этнического или социального происхождения и других оснований.

Азербайджан, в свою очередь, уважает права каждого ребенка и не допускает дискриминации в отношении детей, обеспечивая им достойную жизнь в условиях мира, мультикультурализма и терпимости.

"Армения неоднократно грубо нарушала нормы международного права, в том числе Женевские конвенции года и Конвенцию ООН о правах ребенка. К сожалению, установленные армянами многочисленные мины и непредоставление ими по сей день карт минных полей, по-прежнему приводят к гибели мирных жителей, в том числе и детей. Однако, до сих пор в отношении Армении не применялось никаких международно-правовых санкций.

Сегодня, в Международный день защиты детей, а также в канун 4 июня - Международного дня невинных детей - жертв агрессии, я призываю мировое сообщество объединить свои усилия по защите детей от угрозы войны и насилия, соблюдению их прав, достижению целей в области Устойчивого Развития ООН, а также не допускать дискриминации в отношении детей, всегда заботиться и поддерживать их! Дети - наше настоящее и будущее, давайте вместе будем оберегать их и сделаем все для обеспечения их прав!", - отмечается в обращении омбудсмена Сабины Алиевой.