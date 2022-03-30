Омбудсмен распространила информацию относительно обнаружения останков в селе Фаррух

Омбудсмен распространила информацию об обнаружении человеческих останков в селе Фаррух.

Омбудсмен распространила информацию об обнаружении человеческих останков в селе Фаррух.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в результате многовековой политики ненависти, проводимой Арменией по отношению к нашему народу, с особой жестокостью, массово, из-за своей этнической и религиозной принадлежности были убиты десятки тысяч мирных жителей. Массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных от армянской оккупации территориях, еще раз подтверждают совершение военных преступлений.

Предполагается, что человеческие останки, обнаруженные в эти дни на территории села Фаррух Ходжалинского района, также принадлежат лицам, ставшим шехидами в Первой Карабахской войне.

С сожалением следует отметить, что во время Первой Карабахской войны пропало без вести около 4000 азербайджанцев. Тот факт, что другая сторона до сих пор не предоставила никакой информации о пропавших без вести лицах, человеческие останки, обнаруженные на освобожденных территориях, дают основание говорить о том, что некоторые из них были безжалостно убиты и похоронены в братских могилах. Обнаруженные массовые захоронения еще раз доказывают геноцидную политику Армении в отношении азербайджанцев.

В этой связи призываем международное сообщество в соответствии с международным правом занять решительную позицию в отношении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, совершенных против азербайджанцев.