Омбудсмен провел мониторинг соблюдения принципа равенства в футболе

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) провел независимый мониторинг с целью изучения ситуации с обеспечением прав на равенство в спортивных соревнованиях, в частности, в футбольных матчах.

Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, в рамках мониторинга были проанализированы национальное законодательство и международные документы о запрете дискриминации в спорте, стандарты ФИФА и УЕФА, а также дисциплинарные решения Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и другие профильные источники. По итогам подготовлены предложения и рекомендации.

Результаты мониторинга показали, что в сфере спорта, особенно в футболе, предпринимается ряд важных шагов по обеспечению равенства и предотвращению дискриминации.

На основе проведенного анализа был подготовлен и направлен в соответствующие структуры мониторинговый отчет "Об обеспечении права на равенство в футболе и борьбе с дискриминацией", в котором отражены оценка текущей ситуации, а также конкретные предложения и рекомендации по данному направлению.