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Омбудсмен проинформировала президента ПА ОБСЕ об армянском терроре

Омбудсмен проинформировала президента ПА ОБСЕ об армянском терроре Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пией Кауман, находящейся с визитом в Азербайджане.
Внутренняя политика
14 ноября 2023 г. 14:01
Омбудсмен проинформировала президента ПА ОБСЕ об армянском терроре

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пией Кауман, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

На встрече также присутствовали председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли, зампредседателя Хикмет Бабаоглу, член делегации Азербайджана в ПАСЕ Кямал Джафаров, а также посол Азербайджана в Австрии и постоянный представитель при ОБСЕ Ровшан Садыхбейли.

Алиева представила гостям подробную информацию о деятельности аппарата омбудсмена в сфере защиты прав и свобод человека.

Омбудсмен рассказала о реализуемой Арменией политике агрессии и террора против Азербайджана, и продолжающихся восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Сабина Алиева подчеркнула, что защита прав и свобод армянских жителей Карабахского региона всегда находится в центре внимания правительства Азербайджана.

Она также напомнила, что после Первой Карабахской войны около 4 тыс. азербайджанцев все еще числятся пропавшими без вести, и армянская сторона отказывается предоставить информацию об их судьбах.

Омбудсмен рассказала, что несмотря на многочисленные обращения Армения все еще не передает Азербайджану точные карты минных полей. Заложенные Арменией за годы оккупации мины продолжают угрожать жизням мирных граждан и препятствуют процессу возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman ATƏT PA-nın prezidenti ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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