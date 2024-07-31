Омбудсмен призвала установить пандусы на всех избирательных участках для избирателей с инвалидностью

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева назвала необходимым установку пандусов на всех избирательных участках для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева назвала необходимым установку пандусов на всех избирательных участках для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, об этом Сабина Алиева заявила на круглом столе на тему "Обеспечение избирательных прав граждан", проведенном совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

По ее словам, каждый гражданин должен иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом в день голосования.

Также необходимо использовать на всех участках трафаретные избирательные бюллетени, написанные шрифтом Брайля, для избирателей с нарушениями зрения, подчеркнула она.

Омбудсмен отметила значимость продолжения практики подготовки всех видеороликов ЦИК с субтитрами в целях информирования избирателей с нарушениями слуха.