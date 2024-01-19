Омбудсмен призвала привлечь к ответственности виновных в трагедии 20 января

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации предпринять решительные шаги для привлечения к ответственности виновных в трагедии 20 января 1990 года.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации предпринять решительные шаги для привлечения к ответственности виновных в трагедии 20 января 1990 года.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении омбудсмена по случаю 34-й годовщины трагедии 20 января.

Алиева подчеркнула, что 20 Января является не только трагической, но и героической страницей в истории Азербайджана.

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска вошли в Баку и совершили беспощадные убийства мирного населения, выступившего против открытой поддержки руководством бывшего СССР агрессивной политики Армении. В результате этого преступления против человечества в Баку и еще нескольких районах Азербайджана были убиты 150 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, 744 человека получили ранения, а 841 человек незаконно арестован", - говорится в заявлении.

Омбудсмен также подчеркнула, что в этот трудный день великий лидер Гейдар Алиев, как и всегда, был рядом со своим народом: "21 января 1990 года вместе с членами своей семьи он провел пресс-конференцию в представительстве Азербайджана в Москве, чтобы проинформировать весь мир об этом преступлении против человечества. Он выступил с резкими заявлениями, осуждающими военную интервенцию со стороны бывшего руководства СССР. Вернувшись во второй раз к власти, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев дал политико-правовую оценку событиям 20 января, этот день был объявлен Национальным днем ​​траура".

В заявлении омбудсмена отмечается, что совершенная 20 января 1990 года военная агрессия против гражданского населения также является грубым нарушением принципа уважения прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов. Несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировому сообществу, это преступление против человечества до сих пор не получило должной правовой оценки, виновные не были привлечены к ответственности, говорится в заявлении.

Омбудсмен Сабина Алиева также призвала международные организации дать необходимую правовую оценку этому жестокому преступлению против гражданского населения, и предпринять решительные шаги для привлечения виновных к ответственности.