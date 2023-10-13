Омбудсмен призвала мировое сообщество к твердой позиции в связи с продолжающимся минным террором

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе продолжающегося минного террора со стороны Армении.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе продолжающегося минного террора со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена в связи с гибелью мирного жителя в результате подрыва на мине в Физулинском районе.

"За почти три года, прошедшие с окончания Отечественной войны, число погибших или раненых в результате подрыва на минах превысило 330 человек. Большая часть из них - гражданские", - заявила С.Алиева.

Правозащитник подчеркнула, что Армения продолжает минный террор, пренебрегая взятыми на себя обязательствами, и не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей.

"По этой причине на разминирование территорий тратится больше ресурсов и времени, замедляется процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Мины становятся причиной гибели большого количества людей", - сказала она.

Сабина Алиева призвала соответствующие международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе минного террора в отношении Азербайджана. Она отметила, что это необходимо для защиты жизни и здоровья мирных граждан.

Напомним, 13 октября в результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения.