Омбудсмен призвала международные организации осудить действия Франции в отношении азербайджанской журналистки

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации осудить предвзятые действия французских властей в отношении азербайджанской журналистки и провести необходимые расследования.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации осудить предвзятые действия французских властей в отношении азербайджанской журналистки и провести необходимые расследования.

Как сообщает Report, омбудсмен напомнила, что азербайджанская журналистка, посетившая эту страну для участия в мероприятии, организованном Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне (Германия), была задержана 11 июня в аэропорту Кёльн/Бонн, где ее проинформировали о том, что Франция наложила запрет на ее въезд в шенгенскую зону.

Омбудсмен отметила, что подобные действия в отношении журналистки, являясь попыткой ограничить свободную журналистскую деятельность, грубо нарушают нормы и принципы международного права, в частности, права на свободу слова и доступ к информации.

Подобный шаг со стороны Франции должен быть осужден соответствующими международными организациями, вопрос необходимо тщательно расследовать, подчеркнула С.Алиева.