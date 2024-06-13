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Омбудсмен призвала международные организации осудить действия Франции в отношении азербайджанской журналистки

Омбудсмен призвала международные организации осудить действия Франции в отношении азербайджанской журналистки Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации осудить предвзятые действия французских властей в отношении азербайджанской журналистки и провести необходимые расследования.
Внутренняя политика
13 июня 2024 г. 12:39
Омбудсмен призвала международные организации осудить действия Франции в отношении азербайджанской журналистки

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации осудить предвзятые действия французских властей в отношении азербайджанской журналистки и провести необходимые расследования.

Как сообщает Report, омбудсмен напомнила, что азербайджанская журналистка, посетившая эту страну для участия в мероприятии, организованном Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне (Германия), была задержана 11 июня в аэропорту Кёльн/Бонн, где ее проинформировали о том, что Франция наложила запрет на ее въезд в шенгенскую зону.

Омбудсмен отметила, что подобные действия в отношении журналистки, являясь попыткой ограничить свободную журналистскую деятельность, грубо нарушают нормы и принципы международного права, в частности, права на свободу слова и доступ к информации.

Подобный шаг со стороны Франции должен быть осужден соответствующими международными организациями, вопрос необходимо тщательно расследовать, подчеркнула С.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq təşkilatları Fransanın jurnalistlə bağlı hərəkətini pisləməyə çağırıb

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