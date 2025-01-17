Омбудсмен призвала международное сообщество дать правовую оценку событиям 20 Января

Омбудсмен призвала международное сообщество дать правовую оценку событиям 20 Января

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество дать правовую оценку преступлениям, совершенным против азербайджанского народа 20 января 1990 года.

Как сообщает Report, с таким призывом омбудсмен выступила в своем заявлении по случаю 35-й годовщины трагедии 20 января.

"Несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировой общественности, совершенному 20 января преступлению против человечности до сих пор не дана правовая оценка, а виновные все еще остаются безнаказанными", - сказала она.

Сабина Алиева напомнила, что 20 января не только в Баку, но и нескольких других районах и городах республики были убиты 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, 744 человека поучили ранения, 841 человек был незаконно арестован.

"Были грубо нарушены Устав ООН, общепризнанные нормы и принципы международного права, в том числе права человека, а также требования международных договоров, участником которых был СССР. Я призываю международные организации и мировую общественность проявить справедливую позицию для обеспечения квалификации событий 20 Января как преступления против человечности, одного из тяжелейших видов международных преступлений, и привлечения к уголовной ответственности не только военнослужащих, совершивших эти преступления, но и лиц, отдавших приказ об их исполнении", - говорится в заявлении.