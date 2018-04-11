Oмбудсмен: Президентские выборы проходят абсолютно прозрачно

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Голосование на президентских выборах в Азербайджане проходит абсолютно прозрачно. Я побывала на избирательных участках в большинстве районов Баку. Подойдя утром к избирательному участку накануне начала голосования, я удивилась. Перед избирательным участком уже стояли 10-12 избирателей, что свидетельствует об их высокой активности".

По сообщению Report, об этом заявила Омбудсмен Эльмира Сулейманова.

Она отметила, что избирательный процесс протекает открыто и в воинских частях, а также в учреждениях по отбыванию наказания: "За ходом выборов наблюдают международные и местные наблюдатели. Они также довольны избирательным процессом. Международный наблюдатель, отслеживающий ход президентских выборов на одном из избирательных участков, отметил высокую дисциплинированность избирателей. Он заявил, что в стране словно царит праздничная атмосфера".