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Омбудсмен представила президенту отчет за 2022 год

Омбудсмен представила президенту отчет за 2022 год В соответствии со статьей 14 закона Конституции ”Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в стране за 2022 год.
Внутренняя политика
27 февраля 2023 г. 18:25
Омбудсмен представила президенту отчет за 2022 год

В соответствии со статьей 14 закона Конституции ”Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в стране за 2022 год.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Не позднее чем через 2 месяца после окончания текущего года омбудсмен представляет ежегодный доклад президенту Азербайджанской Республики и с этим докладом выступает в Милли Меджлисе.

Ежегодный отчет также направляется в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генеральному прокурору.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman 2022-ci il üzrə məruzəsini Prezidentə təqdim edib

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