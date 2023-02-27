Омбудсмен представила президенту отчет за 2022 год

В соответствии со статьей 14 закона Конституции ”Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в стране за 2022 год.

В соответствии со статьей 14 закона Конституции ”Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в стране за 2022 год.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Не позднее чем через 2 месяца после окончания текущего года омбудсмен представляет ежегодный доклад президенту Азербайджанской Республики и с этим докладом выступает в Милли Меджлисе.

Ежегодный отчет также направляется в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генеральному прокурору.