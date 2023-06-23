Омбудсмен: Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения

Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения.

Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на международной конференции "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека".

По ее словам, недостаточное регулирование в сфере предпринимательства и проявление безответственности при осуществлении этой деятельности может привести к негативному влиянию на права человека: "Вопросы влияния бизнеса на права человека требуют очень тщательного рассмотрения".

Омбудсмен отметила, что "Глобальный договор" ООН считается одной из самых масштабных инициатив, включающих важные положения о бизнесе и правах человека: "В него входят более 15 000 компаний и организаций из более чем 160 стран, включая Азербайджан. Документ включает основные принципы, предусматривающие обеспечение прав человека и борьбу с коррупцией".