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Омбудсмен: Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения

Омбудсмен: Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 10:44
Омбудсмен: Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения

Предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении прав и свобод населения.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на международной конференции "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека".

По ее словам, недостаточное регулирование в сфере предпринимательства и проявление безответственности при осуществлении этой деятельности может привести к негативному влиянию на права человека: "Вопросы влияния бизнеса на права человека требуют очень тщательного рассмотрения".

Омбудсмен отметила, что "Глобальный договор" ООН считается одной из самых масштабных инициатив, включающих важные положения о бизнесе и правах человека: "В него входят более 15 000 компаний и организаций из более чем 160 стран, включая Азербайджан. Документ включает основные принципы, предусматривающие обеспечение прав человека и борьбу с коррупцией".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Biznes fəaliyyəti əhalinin hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır"

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