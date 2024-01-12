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Омбудсмен предложила установить пандусы на избирательных участках для людей с инвалидностью

Омбудсмен предложила установить пандусы на избирательных участках для людей с инвалидностью Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила установить пандусы для удобства участвующих в избирательном процессе людей с ограниченными физическими возможностями.
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 10:55
Омбудсмен предложила установить пандусы на избирательных участках для людей с инвалидностью

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила установить пандусы для удобства участвующих в избирательном процессе людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает Report, такие рекомендации омбудсмен озвучила, выступая на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Алиева отметила, что каждый должен быть заинтересован в обеспечении участия всего населения в выборах: "Участие в выборах – конституционное право каждого гражданина".

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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Версия на английском языке Ombudsman: Installation of ramps is important for disabled people to participate comfortably in election
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Əlillərin seçkidə rahat iştirakı üçün pandusların quraşdırılması vacibdir"

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