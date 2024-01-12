Омбудсмен предложила установить пандусы на избирательных участках для людей с инвалидностью

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила установить пандусы для удобства участвующих в избирательном процессе людей с ограниченными физическими возможностями.
Как сообщает Report, такие рекомендации омбудсмен озвучила, выступая на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".
Алиева отметила, что каждый должен быть заинтересован в обеспечении участия всего населения в выборах: "Участие в выборах – конституционное право каждого гражданина".
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.