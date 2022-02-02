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Омбудсмен поздравила азербайджанскую молодежь

Омбудсмен поздравила азербайджанскую молодежь Омбудсмен Сабина Алиева поздравила молодежь страны с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 02:51
Омбудсмен поздравила азербайджанскую молодежь
Сабина Алиева

Омбудсмен Сабина Алиева поздравила молодежь страны с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.

Как передает Report, в поздравительном сообщении говорится:

"2 февраля - День молодежи. Сегодня 25-летие учреждения Дня азербайджанской молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер сыграл большую роль в развитии знаний и навыков подрастающего поколения, воспитании его в духе патриотизма.

Государственная молодежная политика, успешно осуществляемая под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще больше повысила активность молодежи во всех сферах жизни. На государственном уровне проделана большая работа по развитию современного молодежного движения, принято ряд государственных программ и стратегий, улучшена нормативно-правовая база.

Азербайджанская молодежь, выросшая в духе любви к своей Родине, государству и народу, также сыграла важную роль в нашей славной победе. Победа в 44-дневной Отечественной войне навсегда останется в памяти каждого из нас.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman gəncləri təbrik edib

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