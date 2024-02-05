Омбудсмен посетила новые избирательные участки в Ханкенди, Шуше и Лачыне

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ознакомилась с условиями, созданными на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ознакомилась с условиями, созданными на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, на новых избирательных участках в Ханкенди, Шуше и Лачыне омбудсмен ознакомилась с процессом подготовки к внеочередным президентским выборам, осмотрела списки избирателей.

Омбудсмен также провела встречи с гражданами, вернувшимися на родные земли, обсудила избирательный процесс, права, обязанности избирателей и другие вопросы.

Было отмечено, что для реализации избирательных прав граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, созданы необходимые условия, предусмотренные законодательством.