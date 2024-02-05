О нас

Омбудсмен посетила новые избирательные участки в Ханкенди, Шуше и Лачыне

Омбудсмен посетила новые избирательные участки в Ханкенди, Шуше и Лачыне Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ознакомилась с условиями, созданными на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
5 февраля 2024 г. 17:31
Омбудсмен посетила новые избирательные участки в Ханкенди, Шуше и Лачыне

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ознакомилась с условиями, созданными на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, на новых избирательных участках в Ханкенди, Шуше и Лачыне омбудсмен ознакомилась с процессом подготовки к внеочередным президентским выборам, осмотрела списки избирателей.

Омбудсмен также провела встречи с гражданами, вернувшимися на родные земли, обсудила избирательный процесс, права, обязанности избирателей и другие вопросы.

Было отмечено, что для реализации избирательных прав граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, созданы необходимые условия, предусмотренные законодательством.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Xankəndi, Şuşa və Laçında seçki məntəqələrində yaradılan şəraitlə tanış olub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi