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Омбудсмен: Осуществляемая Арменией политика этнической чистки нарушила права азербайджанцев

Омбудсмен: Осуществляемая Арменией политика этнической чистки нарушила права азербайджанцев В результате политики этнической чистки, реализуемой Арменией, нарушены фундаментальные права и свободы азербайджанцев.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 15:56
Омбудсмен: Осуществляемая Арменией политика этнической чистки нарушила права азербайджанцев

В результате политики этнической чистки, осуществляемой Арменией, нарушены фундаментальные права и свободы азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой (омбудсмен) по случаю 33-й годовщины депортации последних азербайджанцев с территории Армении.

Отмечается, что международная общественность должна принять необходимые меры для обеспечения прав азербайджанцев, депортированных с территории современной Армении, создать условия для их безопасного возвращения на родные земли, и оказать серьезное давление на эту страну для устранения исторической несправедливости.

Согласно информации, омбудсмен подготовила специальные отчеты и видеоматериалы о преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти, совершенных Арменией против азербайджанцев, и представила их в соответствующие международные организации.

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Версия на английском языке Armenia's ethnic cleansing policy violated freedoms of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti ilə azərbaycanlıların fundamental azadlıqları pozulub

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