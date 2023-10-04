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Омбудсмен поделилась публикацией в связи с годовщиной первого ракетного обстрела Гянджи

Омбудсмен поделилась публикацией в связи с годовщиной первого ракетного обстрела Гянджи Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины первого ракетного удара ВС Армении по Гяндже во время Второй Карабахской войны.
Внутренняя политика
4 октября 2023 г. 14:27
Омбудсмен поделилась публикацией в связи с годовщиной первого ракетного обстрела Гянджи

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины первого ракетного удара ВС Армении по Гяндже во время Второй Карабахской войны.

Как передает Report, соответствующей публикацией омбудсмен Азербайджана поделилась в социальной сети "Х".

"Минуло три года со дня первого ракетного удара по городу Гянджа, совершенного вооруженными силами Армении в ходе Второй Карабахской войны", - говорится в публикации.

4 октября 2020 года второй по величине город Азербайджана - Гянджа подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, несмотря на то, что находился вдали от зоны военных действий. Выпущенные армянами ракеты попали на территорию жилого квартала, где были расположены двухэтажное здание и частные дома. В результате множество мирных жителей погибли либо получили ранения, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Версия на английском языке Ombudsman makes post on anniversary of first rocket attack on Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın Gəncəyə hücumunun ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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