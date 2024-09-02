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Омбудсмен: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично

Омбудсмен: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 11:31
Омбудсмен: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично

Парламентские выборы прошли демократично, свободно, прозрачно, справедливо, в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами, в условиях высокой активности населения.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, объявляя результаты наблюдений на внеочередных выборах в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября.

Омбудсмен отметила, что наблюдения в ходе выборов проводились на избирательных участках по всей стране, в том числе в 16 пенитенциарных учреждениях.

По ее словам, в ходе мониторингов было установлено, что на избирательных участках созданы необходимые условия для реализации гражданами своих избирательных прав в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Parlament seçkiləri yüksək fəallıqla, demokratik, azad, şəffaf, ədalətli keçirilib

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