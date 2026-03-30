Омбудсмен опубликовала заявление по случаю 31 марта — Дня геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Сабина Алиева опубликовала заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"На различных этапах истории азербайджанцы подвергались политике этнической чистки и геноцида, целенаправленно проводимой армянами, и массово уничтожались по национальному и религиозному признакам. С начала 20 века в отношении азербайджанского населения, проживавшего как в различных регионах Азербайджана, так и на территории современной Армении, совершались систематические и жестокие преступления.

События марта-апреля 1918 года стали одним из самых кровавых и трагических проявлений этой политики, и вошли в историю как массовые убийства тысяч мирных людей по признаку их национальной и религиозной принадлежности.

Эти события оставили неизгладимый след в исторической памяти нашего народа. Массовые убийства, совершенные в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Ленкоране, Гяндже, Гейчае, Шеки, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире и других регионах, были составной частью целенаправленной политики по ликвидации исторически сложившегося присутствия азербайджанского населения на этих территориях.

Так, во время мартовских событий 1918 года в Шемахинском уезде было разрушено и сожжено 110 сел, в Карабахе - более 150, в Зангезурском уезде - 115, в Карской области - 98, и в Губинском уезде - 167 сел, а мирное и беззащитное население подвергалось уничтожению с особой жестокостью. Массовое захоронение и многочисленные человеческие останки, обнаруженные впоследствии в городе Губе, наглядно подтверждают масштабы и беспощадность убийств, совершенных в тот период. Эти факты убедительно свидетельствуют о том, что люди становились объектами систематического преследования и массового уничтожения исключительно по признаку национальной принадлежности.

Архивные материалы, исторические документы и иные достоверные источники являются неопровержимыми доказательствами этой трагедии. Показания выживших очевидцев и соответствующие документы правового характера отражают широкий масштаб убийств и свидетельствуют о том, что эти события не носили случайного характера, а были составной частью заранее спланированной и целенаправленной политики этнической чистки. Проведенные исследования и правовой анализ свидетельствуют о том, что согласно нормам международного права и национального законодательства совершенные деяния квалифицируются как преступление геноцида.

К сожалению, на международном уровне до сих пор не выражена справедливая позиция в отношении систематического уничтожения гражданского населения по признаку национальной и религиозной принадлежности и преступлений геноцида, совершенных в марте-апреле 1918 года.

Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев, что положило начало последовательной реализации мер, направленных на политико-правовую оценку фактов геноцида, исследованию исторических реалий и доведению их до сведения мирового сообщества.

Признание на международном уровне преступлений геноцида, совершенных против азербайджанцев, а также восстановление справедливости имеют важное значение в контексте недопущения в будущем повторения аналогичных преступлений против человечества.

Международные организации и государства-члены ООН должны занять принципиальную позицию в отношении систематических актов этнической чистки и преступлений геноцида, совершенных армянами против азербайджанцев, и признать события 1918 года геноцидом".