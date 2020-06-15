​Омбудсмен обратился к СМИ и пользователям социальных сетей

Сабина Алиева https://report.az/storage/news/ce6677d3f7995e82ea12bf6bf6496637/5fa7d753-9acb-4302-b0c3-948e58346cb1_292.jpg

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к средствам массовой информации и пользователям социальных сетей.

Как передает Report, обращение говорится:

"Известно, что наше государство продолжает принимать последовательные и целенаправленные меры для предотвращения распространения в Азербайджане нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). В результате неотложных мер, принятых в течение особого карантинного периода, количество инфекций было сведено к минимуму, смертность была очень низкой.

Однако после ослабления особого карантинного режима заболеваемость снова возросла, главным образом из-за того, что многие люди не соблюдают определенные правила, в том числе социальную дистанцию, использование защитных средств, таких как медицинские маски, и личной гигиены.

Несомненно, эффективность борьбы с пандемией в сложившейся ситуации зависит от поведения и ответственного подхода граждан. В то же время средства массовой информации должны продолжать оказывать поддержку государству в борьбе с пандемией путем надлежащей организации осведомленности и пропаганды в этой области. К сожалению, в последнее время нет научной основы для пандемии коронавируса, и информация, основанная на теориях заговора, распространяется в средствах массовой информации без проверки и анализа. Это негативно влияет на общественное мнение, создает неправильные представления и снижает чувство ответственности. В результате члены общества избегают использования простых методов, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и правил личной гигиены.

Мы призываем как представителей СМИ, так и пользователей социальных сетей демонстрировать гражданскую ответственность и не распространять необоснованную информацию".