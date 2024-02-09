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Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Аскеране

Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Аскеране БЭК - ШАБЛОН
Внутренняя политика
9 февраля 2024 г. 11:52
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Аскеране

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу очередного массового захоронения, обнаруженного у крепостных стен в освобожденном от оккупации поселке Аскеран Ходжалинского района.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, она напомнила, что в результате политики оккупации, геноцида, депортации и террора, проводимой Арменией в отношении Азербайджана на протяжении многих лет, тысячи азербайджанцев были убиты на почве национальной и религиозной ненависти, попали в плен, пропали без вести и были захвачены в заложники.

"Обнаружение в поселке Аскеран очередного массового захоронения, в котором, предположительно, лежат останки жертв Ходжалинского геноцида, еще раз подтверждает, что Армения совершила геноцид против Азербайджана, что является самым тяжким преступлением против человечности", - отметила омбудсмен.

По ее словам, несмотря на многочисленные обращения в международные организации по поводу совершенных Арменией преступлений, факты геноцида до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне, а виновные в совершении многочисленных преступлений все еще не привлечены к ответственности.

Омбудсмен призвала международные организации положить конец равнодушному отношению и двойным стандартам в отношении Азербайджана.

Напомним, что после 44-дневной Отечественной войны массовые захоронения были обнаружены на территории Шушинской тюрьмы и села Дашалты, села Сарыджалы Агдамского района, села Эдилли Ходжавендского района, села Фаррух Ходжалинского района, села Юхары Сейидахмедли Физулинского района и села Башлыбель Кяльбаджарского района. На сегодняшний день найдены останки около 400 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Əsgəranda tapılan növbəti kütləvi məzarlıqla bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

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