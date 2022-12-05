О нас

Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил в Зангилане

Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил в Зангилане Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев в Зангилане.
Внутренняя политика
5 декабря 2022 г. 20:58
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил в Зангилане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев в Зангилане.

Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, в обращении говорится:

"В соцсетях распространилось очередное видео, на котором запечатлены акты вандализма, совершенные Арменией против азербайджанцев. Как видно из видео, в освобожденном от оккупации Зангиланском районе могилы и надгробные памятники азербайджанцев намеренно разрушены армянами.

Жестокое разрушение принадлежащих азербайджанцам могил является грубым нарушением требований Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенции ЮНЕСКО 1972 года "Об охране всемирного культурного и природного наследия" и Европейской культурной конвенции 1954 года".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Zəngilanda ermənilərin qəbirləri dağıtması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi