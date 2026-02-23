Омбудсмен обратилась с призывом к международным организациям в связи с Ходжалинским геноцидом

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и мировую общественность дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду и поспособствовать привлечению виновных к ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Сабина Алиева в своем заявлении напомнила, что в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года в Ходжалы были жестоко убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых.

Подчеркивается, что убийства были совершены целенаправленно вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР.

В заявлении отмечается, что эти действия являются тяжким преступлением с признаками геноцида и грубым нарушением фундаментальных прав человека и норм международного гуманитарного права.

Первая политико-правовая оценка трагедии была дана Милли Меджлисом Азербайджана по инициативе Гейдара Алиева, а 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида.

"Кампания "Справедливость для Ходжалы", реализуемая Фондом Гейдара Алиева, направлена на международное признание трагедии и восстановление справедливости. После Отечественной войны и антитеррористических мероприятий, на освобожденных территориях, в том числе в Ходжалы, ведутся восстановительные работы и возвращаются жители. В ходе работ обнаружены массовые захоронения, идентифицированы останки жертв. Некоторые лица, причастные к преступлениям, были задержаны и предстали перед судом в соответствии с законодательством Азербайджана и нормами международного права", - говорится в заявлении.