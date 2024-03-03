Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Агдаме

Мины, заложенные Арменией на протяжении почти тридцати лет оккупации на наших землях, продолжают представлять серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения и военнослужащих.

Мины, заложенные Арменией на протяжении почти тридцати лет оккупации на наших землях, продолжают представлять серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения и военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, комментируя подрыв мины, произошедший в селе Ахмедагалы Агдамского района.

"Очередной жертвой взрыва мины стал гражданский человек, занимавшийся сельским хозяйством. Так, 3 марта 2024 года в результате взрыва мины, произошедшего в районе села Ахмедагалы Агдамского района, было тяжело ранено гражданское лицо.

В результате взрыва мин со второй Карабахской войны до сих пор более 340 наших соотечественников погибли или были ранены.

Международное сообщество должно оказать серьезное давление на власти Армении, чтобы они предоставили нашей стране точные карты минных полей", - отметила С.Алиева.