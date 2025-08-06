Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с подрывом азербайджанских военных на мине в Кяльбаджаре

Мины, массово заложенные на территории Азербайджана, точные карты которых до сих пор не предоставлены, ежедневно остаются серьезной угрозой для жизни и здоровья невинных людей.

Мины, массово заложенные на территории Азербайджана, точные карты которых до сих пор не переданы, ежедневно представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья невинных людей.

Как сообщает "Report", об этом говорится в заявлении Омбудсмена в связи с минным инцидентом, произошедшим 5 августа на территории Кельбаджарского района, в результате которого пять военнослужащих Азербайджанской Армии получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Заложенные мины также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановительно-строительным работам, проводимым на этих территориях, наносят серьезный ущерб окружающей среде, что приводит к нарушению экологического баланса в регионе. Несмотря на то, что наши многократные обращения к международным организациям о предоставлении точных карт мин, заложенных на освобожденных от оккупации территориях, были приняты, армянская сторона, нарушая требования норм международного гуманитарного права, уклоняется от предоставления этих сведений", - говорится в заявлении.

Омбудсмен вновь призвала соответствующие международные организации оказать серьезное давление на Армению с целью передачи точных карт мин Азербайджану и решительно отреагировать на совершенные военные и экологические преступления, в том числе на нарушения гуманитарного права.