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Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с подрывом азербайджанских военных на мине в Кяльбаджаре

Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с подрывом азербайджанских военных на мине в Кяльбаджаре Мины, массово заложенные на территории Азербайджана, точные карты которых до сих пор не предоставлены, ежедневно остаются серьезной угрозой для жизни и здоровья невинных людей.
Внутренняя политика
6 августа 2025 г. 17:29
Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с подрывом азербайджанских военных на мине в Кяльбаджаре

Мины, массово заложенные на территории Азербайджана, точные карты которых до сих пор не переданы, ежедневно представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья невинных людей.

Как сообщает "Report", об этом говорится в заявлении Омбудсмена в связи с минным инцидентом, произошедшим 5 августа на территории Кельбаджарского района, в результате которого пять военнослужащих Азербайджанской Армии получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Заложенные мины также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановительно-строительным работам, проводимым на этих территориях, наносят серьезный ущерб окружающей среде, что приводит к нарушению экологического баланса в регионе. Несмотря на то, что наши многократные обращения к международным организациям о предоставлении точных карт мин, заложенных на освобожденных от оккупации территориях, были приняты, армянская сторона, нарушая требования норм международного гуманитарного права, уклоняется от предоставления этих сведений", - говорится в заявлении.

Омбудсмен вновь призвала соответствующие международные организации оказать серьезное давление на Армению с целью передачи точных карт мин Азербайджану и решительно отреагировать на совершенные военные и экологические преступления, в том числе на нарушения гуманитарного права.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Ombudsperson urges global action after Kalbajar mine blast leaves soldiers injured
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Kəlbəcərdəki mina partlayışına görə yenidən beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

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