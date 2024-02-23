Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

Об этом Report сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

В обращении говорится, что регулярно обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

"21 февраля текущего года в ходе раскопок с целью проведения строительно-восстановительных работ в городе Ходжалы было обнаружено еще одно массовое захоронение. Тот факт, что человеческие останки, первоначально идентифицированные в ходе продолжающихся раскопок в этом районе, в основном принадлежат женщинам и детям, а также то, что их руки были связаны веревками и они были убиты под пытками, доказывает политику ненависти и геноцида Армении против азербайджанцев, военные преступления и преступления против человечности, совершенные армянами против азербайджанцев", - говорится в обращении.

В нем также звучит призыв к международным организациям: "Призываю все международные организации, действующие в сфере прав человека, не оставаться безразличными к подобным фактам и предпринять необходимые шаги для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении армянской стороной преступных деяний против азербайджанцев на почве этнической ненависти".

Отметим, что 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении в Ходжалы человеческих останков. Отмечается, что останки были найдены вблизи бывшей ковровой фабрики в ходе работ по реконструкции.

Согласно информации, в результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем людям (среди них предположительно один ребенок, в возрасте 4-5-лет), они были подвергнуты пыткам, у них были связаны руки. Предполагается, что они были захоронены не менее 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному обследованию места захоронения.