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Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.
Внутренняя политика
23 февраля 2024 г. 19:11
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

Об этом Report сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

В обращении говорится, что регулярно обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

"21 февраля текущего года в ходе раскопок с целью проведения строительно-восстановительных работ в городе Ходжалы было обнаружено еще одно массовое захоронение. Тот факт, что человеческие останки, первоначально идентифицированные в ходе продолжающихся раскопок в этом районе, в основном принадлежат женщинам и детям, а также то, что их руки были связаны веревками и они были убиты под пытками, доказывает политику ненависти и геноцида Армении против азербайджанцев, военные преступления и преступления против человечности, совершенные армянами против азербайджанцев", - говорится в обращении.

В нем также звучит призыв к международным организациям: "Призываю все международные организации, действующие в сфере прав человека, не оставаться безразличными к подобным фактам и предпринять необходимые шаги для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении армянской стороной преступных деяний против азербайджанцев на почве этнической ненависти".

Отметим, что 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении в Ходжалы человеческих останков. Отмечается, что останки были найдены вблизи бывшей ковровой фабрики в ходе работ по реконструкции.

Согласно информации, в результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем людям (среди них предположительно один ребенок, в возрасте 4-5-лет), они были подвергнуты пыткам, у них были связаны руки. Предполагается, что они были захоронены не менее 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному обследованию места захоронения.

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Версия на английском языке Azerbaijan's ombudsman appeals to int'l organizations on mass grave found in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva Xocalıda tapılan kütləvi məzarlıqla bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

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