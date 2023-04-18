Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с 30-летием Башлыбельской трагедии

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с 30-летием резни в Башлыбеле.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с 30-летием резни в Башлыбеле.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"К сожалению, до сих пор не дана правовая оценка на международном уровне многочисленным военным и преступлениям против человечности, совершенным Арменией в отношении мирных азербайджанцев, а также актам вандализма против историко-культурного наследия нашей страны.

В очередной раз мы обращаемся к мировой общественности и требуем предпринять решительные шаги по привлечению к международно-правовой ответственности Армении, виновной в грубом нарушении фундаментальных прав человека, совершении многочисленных преступных действий в отношении мирных азербайджанцев, в том числе резни в Башлыбеле".