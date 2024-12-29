О нас

Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL

Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева навестила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане, которые проходят лечение в Yeni Klinika в Баку.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 18:56
Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева навестила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане, которые проходят лечение в Yeni Klinika в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Во время визита руководство Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Yeni Klinika предоставило омбудсмену подробную информацию о состоянии здоровья пациентов.

С.Алиева ознакомилась с условиями, созданными в клинике для пострадавших в авиакатастрофе, а также поговорила с каждым из них отдельно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ombudsman visits those injured in AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman təyyarə qəzası nəticəsində xəsarət almış şəxsləri ziyarət edib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
29 декабря 2024 г. 18:39
В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России
В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России
29 декабря 2024 г. 18:35
В бакинском поселке Мехдиабад похоронена погибшая в авиакатастрофе Лейла Байрамова
ФотоВ бакинском поселке Мехдиабад похоронена погибшая в авиакатастрофе Лейла Байрамова
29 декабря 2024 г. 18:14
В Шамкире состоялись похороны погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова
В Шамкире состоялись похороны погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова
29 декабря 2024 г. 18:13
В Азербайджане снижен предельный призывной возраст
В Азербайджане снижен предельный призывной возраст
29 декабря 2024 г. 18:01
В Азербайджане лицам, нарушившим правила охоты, ограничат право на нее сроком до 2 лет
В Азербайджане лицам, нарушившим правила охоты, ограничат право на нее сроком до 2 лет
29 декабря 2024 г. 17:58
Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными
Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными
29 декабря 2024 г. 17:57
В Азербайджане высококвалифицированным мигрантам и членам их семей будут предоставлены ряд льгот
В Азербайджане высококвалифицированным мигрантам и членам их семей будут предоставлены ряд льгот
29 декабря 2024 г. 17:50
Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом Решадет 1-й степени
Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом "Решадет" 1-й степени
29 декабря 2024 г. 17:46
Погибшим членам экипажа самолета AZAL присвоены звания Национальных героев Азербайджана
Погибшим членам экипажа самолета AZAL присвоены звания Национальных героев Азербайджана
29 декабря 2024 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi