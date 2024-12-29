Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева навестила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане, которые проходят лечение в Yeni Klinika в Баку.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева навестила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане, которые проходят лечение в Yeni Klinika в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Во время визита руководство Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Yeni Klinika предоставило омбудсмену подробную информацию о состоянии здоровья пациентов.

С.Алиева ознакомилась с условиями, созданными в клинике для пострадавших в авиакатастрофе, а также поговорила с каждым из них отдельно.