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Омбудсмен направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей

Омбудсмен направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей.
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 13:32
Омбудсмен направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей.

Об этом сообщили Report в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что многие субъекты медиа при освещении событий, где фигурируют несовершеннолетние, открыто публикуют личную информацию о них, в том числе фотографий или видеозаписи с их участием.

Особое сожаление вызывают случаи, когда медиа-субъекты с целью привлечь большую аудиторию читателей создают сенсацию из материалов с участием детей, тем самым причиняя вред их интересам, жизни и здоровью, говорится в заявлении.

"Злоупотребление свободой СМИ и правами журналиста, то есть распространение запрещенной законом информации или разглашение источника информации в случаях, не предусмотренных законом, влекут за собой установленную законодательством ответственность", - отмечается в заявлении.

Омбудсмен призвала представителей медиа принимать во внимание интересы детей и проявлять чуткость при освещении событий, в которых фигурируют несовершеннолетние.

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