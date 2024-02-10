Омбудсмен направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила обращение к субъектам медиа в связи нарушениями прав детей.

Об этом сообщили Report в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что многие субъекты медиа при освещении событий, где фигурируют несовершеннолетние, открыто публикуют личную информацию о них, в том числе фотографий или видеозаписи с их участием.

Особое сожаление вызывают случаи, когда медиа-субъекты с целью привлечь большую аудиторию читателей создают сенсацию из материалов с участием детей, тем самым причиняя вред их интересам, жизни и здоровью, говорится в заявлении.

"Злоупотребление свободой СМИ и правами журналиста, то есть распространение запрещенной законом информации или разглашение источника информации в случаях, не предусмотренных законом, влекут за собой установленную законодательством ответственность", - отмечается в заявлении.

Омбудсмен призвала представителей медиа принимать во внимание интересы детей и проявлять чуткость при освещении событий, в которых фигурируют несовершеннолетние.